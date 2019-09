Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: In Schulgebäude randaliert - Polizei sucht Zeugen!

Neckargemünd (ots)

In der Zeit von Freitag, 16 Uhr bis Sonntag, 14:30 Uhr, gelangten bislang Unbekannte auf noch nicht geklärte Art und Weise in eine Förderschule in der Straße "Im Spitzerfeld" und verwüsteten dort mehrere Klassenräume. Die Unbekannten suchten in dem Gebäude vier Klassenzimmer auf und verteilten dort u.a. mehrere Kleidungsstücke, Bücher und Lehrmittel. Weiterhin leerten sie Flüssigkeiten über einige Computer aus. Ob hierbei Sachschaden entstand, steht bislang nicht fest. Ein Zeuge stellte am Sonntagmittag im Foyer der Schule drei Jugendliche fest, die sich verdächtig verhielten und sich schnellen Schrittes entfernten. Ob diese mit der Tat im Zusammenhang stehen, ist bislang unklar.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd unter Tel.: 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.

