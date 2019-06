Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: LKW-Fahrer begeht Unfallflucht

Otterberg (ots)

Gesucht wird derzeit ein LKW-Fahrer, der am Mittwochvormittag an einem Verkehrsunfall in der Johannisstraße beteiligt war und sich unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Ein 33-Jähriger gab an, dass er mit seiner Familie in Fahrtrichtung Baalborn unterwegs war, als ihm plötzlich der Lastwagen entgegen kam und das Auto streifte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der LKW-Fahrer aus dem Staub. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Zusammenstoß beobachten konnten. Hinweise bitte an die Telefonnummer 0631/ 369 2150. |slc

