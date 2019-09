Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: In Büroräume eines Restaurants eingedrungen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In die Büroräume eines Restaurants im Waldeckweg brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter am Sonntag, zwischen 1 Uhr und 11 Uhr, ein. Die Unbekannten hatten nach derzeitigem Kenntnisstand eine Metalltür aufgehebelt und waren so ins Innere gelangt. Nachdem sie einen der Büroräume komplett durchwühlt hatten, machten sie sich an einer Zwischentür zu schaffen und durchsuchten auch das zweite Büro nach Brauchbarem. Ob die Täter hierbei fündig wurden, steht bislang noch nicht fest. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 in Verbindung zu setzen.

