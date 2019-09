Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Linksabbiegen mit entgegenkommenden Auto kollidiert - Zwei leicht verletzte Personen

Sandhausen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag, gegen 20:30 Uhr, an der Kreuzung Hauptstraße/Theodor-Heuss-Straße/Carl-Benz-Straße ereignet hat. Ein 21-jähriger VW-Fahrer befuhr die Carl-Benz-Straße und wollte an der Kreuzung nach links in die Hauptstraße abbiegen. Hierbei nahm er einem entgegenkommenden 50-jährigen Audi-Fahrer, der die Kreuzung überqueren wollte, die Vorfahrt und kollidierte mit diesem. Der VW-Fahrer sowie dessen 32-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Fahrbahn musste von einer verständigten Fachfirma gereinigt werden.

