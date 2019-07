Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Motorradkontrollen im Wellbachtal

Annweiler (ots)

Die Polizei kontrollierte über das vergangene Wochenende gezielt den Motorrad-Verkehr im Wellbachtal. In mehreren, zeitlich versetzten Kontrollen wurden vor dem Hintergrund der Erhöhung der Verkehrssicherheit insgesamt 63 Biker angehalten. Neben sieben Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wegen mangelnder Bereifung oder verbotenen Überholens mussten auch mehrere Mängelberichte wegen fehlender Papiere ausgestellt werden. Trotz der hohen Kontrolldichte kam es am 07.07.2019 gegen Mittag zu einem Sturz eines Krad-Fahrers in einer engen, auf 30 km/h begrenzten Linkskurve, bei welchem sich der Biker am Fuß verletzte und mit Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden musste.

