Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hainfeld - Bettler unterwegs

Hainfeld (ots)

Zwei 1,60 Meter große, kräftige Frauen mit einem sehr ungepflegten Erscheinungsbild erschienen am Samstagmittag nach 15 Uhr an Wohnhäusern im Ortsgebiet von Hainfeld und bettelten nach Geld. Gegenüber den Anwohnern seien die Damen dreist geworden, als man sich weigerte, ihnen 5 Euro auszuhändigen. Eine Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Das zuständige Ordnungsamt der VG Edenkoben wurde in Kenntnis gesetzt. Das Betteln ist nach der Gefahrenverordnung verboten. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit. Bei Auffälligkeiten sollte die Polizei umgehend verständigt werden.

