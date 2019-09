Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Trio bricht Zigarettenautomat auf und entwendet Bargeld - Weitere Zeugen gesucht!

Altlußheim (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten am frühen Montag, gegen 4:20 Uhr, in der Hauptstraße, in Höhe der Blautannenstraße, einen Zigarettenautomaten auf. Ein Zeuge hatte die Unbekannten auf frischer Tat erwischt und die Polizei verständigt. Als diese vor Ort eintraf, waren die Täter allerdings schon geflüchtet. Aus dem Automaten hatten sie das gesamte Bargeld in noch unbekannter Höhe gestohlen. Eine Fahndung nach dem Trio blieb ergebnislos. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Der Zeuge beschrieb die Unbekannten wie folgt:

1. Täter: männlich, etwa 25-30 Jahre alt, ca. 1, 85 m groß, schlank, kurze Haare, rote Hose.

2. Täter: männlich, etwa 25-30 Jahre alt, ca. 1, 75 m groß, kurze Haare, dunkle Kleidung.

3. Täter: männlich, etwa 25-30 Jahre alt, ca. 1, 80 m groß, korpulent, trug eine schwarze Regenjacke.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Trio geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

