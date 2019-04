Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn Versuchter Sprengung eines Geldautomaten in Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum Freitag, 05.04.19, gen 02.45 Uhr, bemerkte ein Anwohner im Bad Zwischenahner Ortsteil Rostrup, wie in der Elmendorfer Straße vor dem dortigen Geldausgabeautomat ein Pkw stand. Eine maskierte Person soll sich auffällig zwischen dem Pkw dem Geldautomaten hin- und herbewegen. Er rief daraufhin die Polizei. Bei Eintreffen stand die Tür zum Automatenraum auf, die Täter waren bereits geflüchtet. Im Rahmen der Sofortfahndung konnte der in der Nähe abgestellte Pkw festgestellt werden. Im Zuge der Nahbereichsfahndung konnten zwei Tatverdächtige angetroffen werden. Es handelt sich um zwei Heranwachsende aus der Region Hannover, die hier zurzeit eine berufspraktische Ausbildung absolvieren. Es stellte sich heraus, dass die Tatverdächtigen durch Einleiten eines Gasgemisches vorhatten, den Geldautomaten zu sprengen. Die Gasflaschen wurden zuvor in Bad Zwischenahn entwendet, ebenso wie ein Kennzeichen, dass sie an den benutzten Pkw angebracht hatten, der einem der Tatverdächtigen gehört. Der Tatort musste von der Feuerwehr gefahrentechnisch überprüft und zugänglich gemacht werden. Demnach ist eine große Gefahr von dem Gasgemisch ausgegangen. Die eingesetzten Kräfte werden ärztlich versorgt. Die Tatverdächtigen sind soweit geständig. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell