Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zivilstreife stellt Autoaufbrecher +++

Oldenburg (ots)

Beamte einer Zivilstreife konnten am Donnerstag gegen 12 Uhr einen mutmaßlichen Autoaufbrecher auf frischer Tat stellen.

Während der Streifenfahrt war der 39-Jährige den Beamten auf einem Parkplatz An den Voßbergen aufgefallen. Er war mit einem Damenfahrrad unterwegs und versuchte an mehreren dort abgestellten Firmenfahrzeugen, die Heckklappen zu öffnen. Eines dieser Fahrzeuge war offenbar nicht verschlossen, so das der Oldenburger in das Fahrzeinnere gelangen konnte. Wenig später kletterte er mit einem Baustellenradio in der Hand wieder aus dem Fahrzeug, legte das Radio in den Korb seines Fahrrades und fuhr in Richtung Ewigkeit davon.

Die zivile Polizeistreife nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann vorläufig festnehmen. Es wird gegen ihn nun wegen Diebstahls ermittelt. (397161)

