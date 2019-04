Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Oldenburg: Einbruch zur Tageszeit +++

Oldenburg (ots)

Mit einem unbekannten Gegenstand hebelten Einbrecher am Mittwoch zwischen 7 und 19 Uhr eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus am Wunderburgpark auf. In der Wohnung durchwühlten die Täter sämtliche Räume und öffneten dazu Schränke und Schubladen. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit einer Handtasche und Bargeld durch die Terrassentür. Eine zuvor mit Wertsachen befüllte Sporttasche ließen die Täter in der Küche zurück.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu der Tat oder den möglichen Tätern geben kann, wird um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 0441/790-4115 gebeten. (394159)

