POL-OL: ++ Unfall mit Vollsperrung auf der A 28 mit zwei beteiligten Pkw und einer leicht verletzten Person+++

++Am 03.04.2019 ereignete sich gegen 22:25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 28, Richtungsfahrbahn Leer, zwischen den Anschlussstellen Zwischenahner Meer und Zwischenahn West. Es waren zwei Pkw beteiligt. Ein 79-jähriger aus Wilhelmshaven wechselt vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen und bremst kurz an. Sofort danach wechselt er zurück auf den Hauptfahrstreifen und vollzieht eine Vollbremsung. Der dahinter fahrende 25-jährige aus dem Ammerland kann nicht mehr ausweichen oder abbremsen. Es kam zum Zusammenstoß, beide Pkw kommen auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Der 79-Jährige wird leicht verletzt und zur Behandlung in ein Westersteder Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Versorgung des Verletzten sowie zur Unfallaufnahme und Bergung der Pkw musste die A 28 zwischen den o.g. Anschlussstellen von ca. 22:55-23:45 Uhr voll gesperrt werden. Es kam aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens zu keinen größeren Beeinträchtigungen.++

