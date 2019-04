Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Versuchter Raub eines Fahrrades +++

Oldenburg (ots)

Ein unbekannter Täter hat am frühen Sonntagmorgen auf der Amalienbrücke versucht, einem 21-jährigen Oldenburger gewaltsam ein Fahrrad zu entwenden.

Der 21-Jährige war seinen Angaben zufolge gegen 1.30 Uhr auf dem Radweg der Brücke in Richtung Innenstadt unterwegs. Dabei sei ihm eine Gruppe von Männern und Frauen aufgefallen, die auf der Brücke standen und dort Alkohol konsumierten. Als sich der Oldenburger etwa mittig auf der Brücke befand, habe sich ein Mann aus der Gruppe gelöst und sich dem 21-Jährigen in den Weg gestellt. Der Unbekannte habe den Fahrradlenker gegriffen und so den Radfahrer angehalten. Der 21-Jährige sei dadurch gestürzt und wurde am Knie verletzt.

Der Angreifer habe das Rad nun festgehalten und dem Opfer erklärt, dass dies nun ihm gehöre. Dem Oldenburger sei es dann jedoch gelungen, dem Unbekannten das Fahrrad wieder zu entreißen und zu flüchten.

Der gepflegt wirkende Täter wurde als etwa 25-jährig, schlank und sportlich beschrieben. Er habe blonde, kurze Haare gehabt und sei mit Jeans und schwarzer Trainingsjacke bekleidet gewesen. Auf das Opfer wirkte der Mann stark alkoholisiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Raubes aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 790-4115 zu melden. (377300)

