Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Unfall auf der A 28 mit drei beteiligten Fahrzeugen ++

Oldenburg (ots)

++ Am 02.04.2019 ereignete sich gegen 08:42 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 28, Richtungsfahrbahn Bremen, in Höhe der Anschlussstelle Neuenkruge. Es waren drei Fahrzeuge beteiligt. Ein 25-jähriger Ammerländer mit seinem Passat sowie ein 24-jähriger Niederländer mit seinem Volvo mussten aufgrund von Staubildung im einspurigen Baustellenbereich bis zum Stillstand abbremsen. Dies erkannte ein 70-jähriger aus Emden mit seinem Golf zu spät, fuhr auf den Volvo auf und schob diesen auf den Passat. Ein unbeteiligter Lkw-Fahrer sicherte mit seinem Fahrzeug die Unfallstelle bis zum Eintreffen der Polizei nach hinten ab. Bei dem Unfall wurde die 66-jährige Beifahrerin des 70-Jährigen verletzt und in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Zwei beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge wurde die Auffahrt der Anschlussstelle Neuenkruge in Richtung Bremen kurzzeitig gesperrt. Der Verkehr auf der Autobahn wurde langsam an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es entstand ein längerer Rückstau. Nach Freigabe der Fahrbahn kam es zu weiteren Behinderungen durch ein im Rückstau liegengebliebenes Pannenfahrzeug, so dass der Verkehr nicht sofort abfließen konnte. Inzwischen läuft der Verkehr wieder störungfrei.++

