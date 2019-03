Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Trunkenheitsfahrten++Diebstahl aus Turnhalle++Unfall mit Roller++

Oldenburg (ots)

++Trunkenheitsfahrten++ Im Verlaufe des Samstagnachmittags kam es insgesamt zu drei Trunkenheitsfahrten im Straßenverkehr. Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants im Posthalterweg beschädigte eine 65jährige Oldenburgerin mit ihrem Fahrzeug ein geparktes Fahrzeug. Bei ihr wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 2,10 Promille, woraufhin ihr Führerschein einbehalten wurde.

Kurze Zeit später nahm ein 31jähriger Oldenburger einem bevorrechtigten Fahrzeugführer die Vorfahrt an der Ecke Etzhorner Weg/Mühlenhofsweg. Der 31Jährige hatte einen Wert von 0,63 Promille und auch dieser Führerschein blieb bei der Polizei.

Eine weitere Stunde später meldete ein aufmerksamer Bürger, dass ein männliche Person mit einer Alkoholfahne soeben von einem Kiosk im Vahlenhorst mit einem Auto losgefahren sei. Die Beamten stellten einen 55jährigen Oldenburger mit 2,71 Promille in dem gemeldeten Fahrzeug fest. Der Führerschein wurde auch hier einbehalten.

++Diebstahl aus Turnhalle++ Am Samstag gegen 15.00 Uhr stellten Zeugen eine männliche Person in einer Sporthalle in der Haareneschstraße fest. Zwei Sportlerinnen bemerkten das Fehlen von Bargeld aus ihren Taschen, die sich in der Umkleidekabine befanden. Ein amtsbekannter 49jähriger Oldenburger konnte von Polizeibeamten im Stadtgebiet angetroffen werden. Das entwendete Geld konnte nicht aufgefunden werden.

++Unfall mit Roller++ Am Sonntag um 09.30 Uhr kam eine 33jährige Oldenburgerin vor der Ampelanlage, Ammerländer Heerstraße, in Höhe der BBS, alleinbeteiligt aus ungeklärter Ursache zu Fall. Sie war in Richtung Innenstadt unterwegs und klagte nach dem Sturz über Schmerzen u.a. im Beckenbereich. Zur weiteren Behandlung wurde sie einem Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell