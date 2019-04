Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei Rastede ++Parkendes Fahrzeug übersehen, Totalschäden an beiden Kfz++

Oldenburg (ots)

Am 03.04.19, um 03:19 Uhr, kommt es auf der Butjadinger Straße in Höhe des Hans-Hoffhenke-Rings im Ortsteil Wahnbek zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Oldenburg befährt mit seinem Transporter die Butjadinger Straße in Fahrtrichtung Loy und fährt aus bislang unbekannter Ursache auf einen dort geparkten Pkw auf. Der Pkw wird durch den Aufprall über den Geh-/Radweg in den Gartenzaun eines angrenzenden Wohnhauses geschoben.Der Fahrzeugführer wird leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entsteht Totalschaden. Sie werden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Gesamtsumme des Sachschadens beläuft sich auf circa 32.000EUR.

