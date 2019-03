Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte-Holzhausen:: Einbruch in Wohnhaus

Georgsmarienhütte (ots)

Ein unbekannter Einbrecher hat am Samstag im Dütefeld sein Unwesen getrieben. Der Täter hebelte in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 22.15 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf, schaute sich in den Räumlichkeiten um und erbeutete schließlich Schmuck sowie Bargeld. Wer eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug bemerkt hat, ruft bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte an. Telefon: 05401-879500.

