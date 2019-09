Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannte brechen in Restaurant ein und stehlen Alkoholika - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

In der Zeit von Samstag, 16:30 Uhr bis Sonntag, 11 Uhr, wurde in der Tiergartenstraße, in Höhe des Schwimmbads, in ein Restaurant eingebrochen. Bislang unbekannte Täter hatten die Terrassentür des Restaurants aufgebrochen und waren so ins Innere gelangt. Sie durchsuchten den gesamten Thekenbereich nach Stehlenswertem und ließen einen geringen Bargeldbetrag mitgehen. Neben dem Bargeld entwendeten die Unbekannten noch neun Flaschen Alkoholika und ergriffen damit schließlich die Flucht. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell