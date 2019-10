Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedale verwechselt - In Fensterfront gefahren

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Eine 79 Jahre alte VW-Fahrerin hat am Freitagnachmittag (11.10.2019) in der Grazer Straße beim Einparken offenbar Gas- und Bremspedal verwechselt und ist in die Glasfront eines Bürogebäudes gefahren. Die 79-Jährige wollte gegen 14.55 Uhr mit ihrem VW Polo in der Grazer Straße offenbar einparken. An dieser Stelle sind die Parkplätze rechtwinklig zum Fahrbahnverlauf angeordnet. Die Frau verwechselte beim Einfahren in die Lücke offenbar die Pedale, worauf das mit Automatikgetriebe ausgestattete Auto weiter nach links vorwärts fuhr, in die Glasfront eines offenbar leerstehenden Bürogebäudes hineinfuhr und im Treppenhaus zum Stehen kam. Die 79-Jährige blieb unverletzt, auch andere Personen kamen nicht zu Schaden. Am Polo entstand vermutlich Totalschaden, der Gesamtsachschaden dürfte sich auf mindestens 10.000 Euro belaufen.

