Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Küchenbrand

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Brand in einer Wohnung an der Seelbergstraße ist am Donnerstag (10.10.2019) eine 17 Jahre alte Bewohnerin verletzt worden. Die 17-Jährige bemerkte gegen 17.00 Uhr den Brand in der Küche der Wohnung und alarmierte die Feuerwehr. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Weitere vier Bewohner, darunter zwei sieben und neun Jahre alte Kinder, wurden vorsorglich ebenfalls zur Beobachtung in Krankenhäuser gebracht. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro. Nach ersten Ermittlungen hat eine 52 Jahre alte Bewohnerin möglicherweise Essen auf dem Herd vergessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell