Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Streifenfahrzeug beschädigt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (10.10.2019) einen 21-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der offenbar mehrere Fahrzeuge beschädigt hat. Die Polizeibeamten beobachten wie der mutmaßliche Täter gegen 21.40 Uhr an einem Streifenwagen, der auf dem Wasengelände geparkt war, vorbeilief und diesen mit seinem Schlüssel zerkratzte. Bei der Kontrolle des Mannes fanden die Polizisten drei abgerissene Mercedessterne und eine geringe Menge Betäubungsmittel. Während der Kontrolle beleidigte der Tatverdächtige die Polizisten mehrmals. Die Ermittlungen zu den abgerissenen Mercedessternen dauern an. Die Beamten setzten den 21-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen und weitere Geschädigten werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

