Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag (10.10.2019) das Auto eines 42-Jährigen, das im Triebweg geparkt war, gestohlen. Die Täter machten sich zwischen 17.00 Uhr und 12.00 Uhr auf bislang unbekannte Weise an dem schwarzen Mazda 3 mit dem amtlichen Kennzeichen S-AT 2707 zu schaffen und es gelang ihnen offenbar, damit davonzufahren. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Telefonnummer +4971189903800 in Verbindung zu setzen.

