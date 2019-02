Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne, Verkehrsunfall mit Flucht

59368 Werne (ots)

Am 23.02.2019, gegen 21.00 Uhr stellte ein 34-jähriger aus Bremen seinen schwarzen Mercedes auf dem Parkplatz von Mc Donalds an der Nordlippestraße zum Parken ab. Als er gegen 21.15 Uhr zu seinem Mercedes zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden in Höhe von ca. 2000 Euro an der hinteren Stoßstange fest. Offensichtlich hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu ergreifen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Werne unter 02389-9210.

