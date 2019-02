Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte, Einbruch in Vereinsheim

58239 Schwerte (ots)

Am 22.01.19, zwischen 01.30 Uhr und 10.15 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Vereinsheim an der Wasserstraße. Nach Durchsuchen der Räumlichkeiten konnten die Täter mit Nahrungsmitteln unerkannt entkommen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Schwerte unter 02304-9210.

