Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Polizeieinsatz auf dem Mühlenberg - Festnahme einer gesuchten Person

Fröndenberg (ots)

Am Freitag, den 22.02.2019 ist gegen 14.00 Uhr bei der Polizei ein Anruf über eine Ruhestörung in der Von-Galen-Straße eingegangen. Bei der Überprüfung des vermeintlichen Störers stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Da die Möglichkeit bestand, dass die Person bewaffnet war, wurde ein Spezialeinsatzkommando der Polizei alarmiert. Gegen 19.00 Uhr fand die Festnahme statt. Der 26-jährige Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Er wurde bei dem Zugriff leicht verletzt.

