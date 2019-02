Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Raub im Bereich Massener Straße/Friedhof - Opfer und Täter unbekannt

Unna (ots)

Am Donnerstag (21.02.2019) meldete eine Zeugin gegen 18.30 Uhr folgenden Sachverhalt bei der Polizei: Gegen 17.45 Uhr habe sie im Bereich des Westfriedhofes zwei Jungen bemerkt, die in Richtung Katharinen Hospital liefen. Kurz darauf sah sie am Beethovenring einen verängstigen Jungen und erkundigte sich bei ihm was passiert sei. Der Junge gab an, dass er von zwei unbekannten Jugendlichen ausgeraubt worden sei. Einer habe ihn mit einem Messer, der andere mit einem Feuerzeug bedroht. Die Täter hätten ihm Süßigkeiten aus der Tasche gezogen. Die Polizei habe er nicht hinzuziehen wollen, aus Angst dann nicht mehr nach draußen zu dürfen. Dann sei er davon gegangen.

Die beiden mutmaßlichen Täter können nicht näher beschrieben werden.

Der Geschädigte soll etwa 10 Jahre alt sein und ein südländisches Aussehen haben. Er habe eine schmächtige Figur, kurze dunkle Haare und sei dunkel gekleidet gewesen. Zudem soll er eine dunkle Umhängetasche bei sich gehabt haben.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder einem der Beteiligten machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

