Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna, 22-jähriger wird von drei Personen beraubt

59425 Unna (ots)

Am 23.02.19, gegen 02.30 Uhr, telefonierte ein 22-jähriger Unnaer auf der Königsborner Straße. Plötzlich wurde er von zwei männlichen und einer weiblichen Person angegangen. Ein männlicher Täter riss ihm das Telefon aus der Hand und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht. Weiterhin wurde eine Glasflasche auf seinen Hinterkopf geschlagen. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Massen. Die drei können wie folgt beschrieben werden: 1+2: männlich, dunkele Jacke mit Kapuze 3: weiblich, korpulent, grünbeige Jacke, weiße Handtasche Das ungefähre Alter der 3 Täter kann nicht gesagt werden. Der Geschädigte wurde mit Verletzungen im Gesicht und am Hinterkopf dem Krankenhaus zugeführt. Die Fahndung nach den drei Tätern verlief negativ. Sachdienliche Hinweis an die Polizei Unna unter 02303-9210.

