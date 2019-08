Feuerwehr Essen

FW-E: Ein Verletzter nach Verkehrsunfall bei Flucht vor der Polizei

Essen-Frohnhausen; Frohnhauser Platz; 18.08.2019; 07:05 Uhr (ots)

Die Feuerwehr Essen wurde am Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall am Frohnhauser Platz alarmiert. Auf der Flucht vor der Polizei hatte ein Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war seitlich gegen einen Pfeiler an einem Gebäude geprallt. Bei dem Unfall wurde er in seinem Auto eingeklemmt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst musste der Fahrer mit Hilfe von so genanntem hydraulischen Rettungsgerät aus seinem PKW befreit werden. Anschließend wurde er von einem Notarzt weiter versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Der genaue Unfallhergang wird von der Polizei ermittelt. (SK)

