Am Sonntag verursachte ein Busfahrer hohen Sachschaden in Laupheim.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr fuhr ein Bus im Synagogenweg. Da die Straße sehr eng war, musste der 57-jährige Fahrer rangieren. Hier blieb er mit dem Bus an einem Vordach hängen und beschädigte es. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich außer dem Fahrer kein Fahrgast in dem Bus. Verletzt wurde niemand. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Bus blieb fahrbereit. Ein Mitarbeiter des Busunternehmens fuhr den Omnibus in eine Werkstatt. Den Schaden an Gebäude und Bus schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

Wer unter Alkohol- und Drogeneinfluss fährt, beeinträchtigt die Sicherheit des Straßenverkehrs. Die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit sind eingeschränkt. Dadurch erhöht sich die Gefahr, einen Unfall zu verursachen extrem. Bei vielen schweren Verkehrsunfällen sind Alkohol und Drogen im Spiel. Die Polizei führt deswegen intensiv Verkehrskontrollen durch.

