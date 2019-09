Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Rettungshubschrauber-Einsatz nach Arbeitsunfall

Annweiler (ots)

Am Morgen des 16.09.19 fräste ein Gartenbauarbeiter in der Nähe des Bahnhofes Annweiler mit einer handgeführten Bodenfräse den Untergrund. Als sich offensichtlich die Messer der Bodenfräse verkeilten, schlug die Fräse zurück und verletzte den Arbeiter nicht unerheblich an beiden Unterschenkeln. Der Arbeiter wurde nach Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber weiterer ärztlicher Versorgung zugeführt.

