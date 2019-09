Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Unfall infolge Sekundenschlafs

Annweiler (ots)

Ein 61-jähriger PKW-Fahrer fiel am Nachmittag des 15.09.19 offensichtlich aus Übermüdung in einen verhängnisvollen Sekundenschlaf und bremste für den nachfolgenden Verkehr völlig überraschend im Barbarossatunnel bei Annweiler ab. Eine nachfolgende Fahrzeugführerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Vorausfahrenden auf. Glücklicherweise blieben Fahrer und Fahrerin unverletzt. Allerdings entstand an den beteiligten Autos ein Gesamtschaden in Höhe einer niedrigen, fünfstelligen Summe.

