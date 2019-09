Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - "Wer lesen kann ist klar im Vorteil"

Germersheim (ots)

Einen "Lesemuffel" sucht derzeit die Polizeiinspektion Germersheim. Dieser hatte zwischen Samstag und Montag versucht vier Parkautomaten im Bereich des Wohnmobilstellplatzes in der Rudolf-von Habsurg-Straße aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte jedoch. Die Mühe des Täters war ohnehin vergebens, da an den Automaten der Hinweis angebracht war, dass diese nicht mehr in Betrieb sind. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 600 EUR beziffert. Auch hier gilt der Grundsatz: "Wer lesen kann ist klar im Vorteil."

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9590 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen

