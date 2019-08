Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Einbruch in Geldinstitut

Sprockhövel (ots)

Am 31.07. um 00:50 Uhr drangen unbekannte Täter in Büroräume an der Bochumer Straße ein. Von dort aus verschafften sie sich Zugang zu dem benachbarten Geldinstitut. Dort öffneten sie gewaltsam einen Geldautomaten und entwendeten das enthaltene Bargeld.

