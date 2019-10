Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Streit eskaliert - zwei Männer verletzt

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (10.10.2019) in einer Gaststätte an der Katzenbachstraße zwei 23 und 51 Jahre alte Männer festgenommen, die offenbar in Streit geraten waren und sich dabei gegenseitig verletzt haben. Zeugen beobachteten den Streit der beiden Männer gegen 17.55 Uhr und riefen die Polizei. Die alarmierten Beamten trafen die beiden verletzten Männer vor der Pizzeria an und nahmen sie fest. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden und brachten sie in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen soll bei dem Streit auch ein Küchenbeil eingesetzt worden sein. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und zum Motiv des Streites dauern an. Der 51 Jahre alte pakistanische Tatverdächtige wird im Laufe des Freitags (11.10.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls wegen Verdachts des versuchten Totschlags dem zuständigen Richter vorgeführt. Seinen Kontrahenten setzten die Beamten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell