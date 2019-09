Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Am Freitag gegen 14:50 Uhr kam es auf der Kreuzung Ammerlandallee / Am Hamjebusch zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Fahrzeugführer eines Renault Twingo von der Straße Am Hamjebusch nach links in die Ammerlandalle abbiegen. Dabei übersah er einen von vorn kommenden VW Golf. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Pkw, wobei Sachschaden entstand. Da es zu abweichenden Sachverhaltsschilderungen der beiden Beteiligten gekommen ist, werden zur abschließen Klärung des Unfallhergangs Zeugen gesucht, die sich unter der Rufnummer 04488/833115 mit der Polizei Westerstede in Verbindung setzen sollten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell