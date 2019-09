Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unbekannte steigen in Spielhalle ein +++

Oldenburg (ots)

Nach einem Einbruch in eine Spielhalle am Alten Postweg hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte Täter hatten am frühen Donnerstagmorgen gegen 5.20 Uhr zunächst ein Fenster am Gebäude aufgehebelt. In einem Gastraum öffneten die Einbrecher gewaltsam die Münzfächer mehrerer Spielautomaten und entwendeten daraus mehrere Hundert Euro an Münzgeld. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Diese können sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 melden. (1147247

