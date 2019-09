Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei Rastede +++Ladendiebe festgenommen+++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, dem 24.09.2019, wurden in einem Verbrauchermarkt an der Oldenburger Str. in Rastede zwei Ladendiebe festgestellt. Die Beschuldigten versteckten in ihrer präparierten Kleidung Waren im Wert von 40,-Euro, um diese zu entwenden. Als sie von dem Marktleiter bei der Tat entdeckt wurden, entsorgten sie das Diebesgut in den Regalen. Die Polizei Rastede nahm die Beschuldigten vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des mitgeführten KFZ der Beschuldigten konnten weitere Waren festgestellt werden, die aus weiteren Diebstahlstaten stammen dürften. Da die Beschuldigten keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, erließ das Amtsgericht Westerstede auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Hauptverhandlungshaftbefehl.

