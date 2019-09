Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn PKW-Fahrerin bei Verkehrsunfall in den Gristeder Büschen schwer verletzt

Oldenburg (ots)

Am 25.09.2019 befährt eine 37jährige Wiefelstederin gegen 16:30 h mit ihrem PKW die Gristeder Straße von Bad Zwischenahn in Richtung Wiefelstede. Im Bereich der "Gristeder Büsche" verliert sie auf gerader Strecke aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der PKW gerät zunächst auf die Gegenfahrbahn, kommt anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt fontal gegen einen Baum. Die einzige Fahrzeuginsassin wird schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Bergungsarbeiten musste die Gristeder Straße voll gesperrt werden.

