Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei sucht nach verdächtigem PKW

Oldenburg (ots)

Im Zusammenhang mit dem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus in 26188 Edewecht, Blumenstraße, der sich am vergangenen Wochenende ereignet hat, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die in der Zeit von Samstag, 21.09.19, 16:00 Uhr bis Montag,23.09.19, 14:00 Uhr, in der Blumenstraße oder näheren Umgebung einen silberfarbenen PKW Kombi mit den Anfangsbuchstaben SLK (Landkreis in Sachsen-Anhalt) beobachtet haben. Die Fahrzeuginsassen, zwei Männer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren, südländisches Ausssehen, Vollbartträger haben sich auch außerhalb ihres Fahrzeugs aufgehalten. Hinweise nimmt die Polizei in Edewecht unter der Rufnummer 04405 482220 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

https://www.instagram.com/polizei.oldenburg.sk

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell