Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn Zwei Raubüberfälle und ein Einbruch in Bad Zwischenahn Ein Diebstahl eines Rasentraktors in Edewecht

Oldenburg (ots)

1.Raubüberfälle Am Montag, 23.09.19, gegen 21:00 Uhr, klingelte eine männliche unmaskierte Person an der Eingangstür eines Apartmenthauses an der Ocholter Straße in Bad Zwischenahn. Nach Öffnen der Wohnungstür durch die weibliche Bewohnerin hielt der Täter ihr sofort eine Schusswaffe an den Kopf und verlangte Bargeld. Das Opfer händigte dem Täter eine geringe Menge Bargeld und ihr Mobiltelefon aus. Danach flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Ob er ein Fahrzeug benutzte, ist nicht bekannt. IM Zuge der Sofortfahndung konnte der Täter nicht gestellt werden. Beschreibung: männlich, augenscheinlich Deutscher, ca. 25 J. alt, sehr schlank, ca. 180 cm groß, hellblonde Haare, an den Seiten rasiert, trug dunkle Oberbekleidung. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass einer Bewohnerin eines anderen Apartments in dem Haus die gleiche Tat am Samstag, 14.09.19, gegen 23:00 Uhr, widerfahren ist. Die Täterbeschreibung und die Tatausführung ist identisch wie bei der zweiten Tat. Auch hier wurde eine geringe Menge Bargeld erbeutet. Der Täter soll jedoch mit einem Pkw geflüchtet sein. Zeugen der Taten werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn, Tel.: 04403/927-0 in Verbindung zu setzen. 2. Einbruch In der Zeit vom 14. - 17.09.19 brachen unbekannte Täter eine Lagerhalle am Eichenweg in Bad Zwischenahn-Petersfehn I auf und entwendeten Elektrowerkzeuge wie Bohrhammer, Winkelschleifer, pp. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. 3. Diebstahl Rasentraktor In der Zeit vom 18. - 21.09.19 drangen unbekannte Täter nach Aufbrechen eines Vorhandschlosses auf ein Grundstück am Querweg in Edewecht-Kleefeld und entwendeten den dort befindlichen Rasentraktor Marke MTD, Farbe grün. Hinweise bitte an die Polizei Edewecht, Tel.: 04405482220.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

https://www.instagram.com/polizei.oldenburg.sk

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell