POL-OL: +++Verkehrsunfall, Beteiligter offenbar unter Drogeneinfluss+++

+++Verkehrsunfall, Beteiligter offenbar unter Drogeneinfluss+++ Am Samstagabend, 21.09.2019, um 23.45 Uhr, kommt es im Kreuzungsbereich Nadorster Straße/Eßkamp zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 27jähriger Fahrzeugführer fährt mit seinem Pkw auf der Straße Eßkamp in Richtung Rennplatzstraße und missachtet im Kreuzungsbereich die Vorfahrt des auf der Wilhelmshavener Heerstraße stadteinwärts fahrenden 36jährigen Taxifahrers. Das Taxi ist nicht mehr fahrbereit. Beim beteiligten 27jährigen wird eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt, so dass eine Blutentnahme veranlasst wird. Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wird der Führerschein sichergestellt.

-1129176-

