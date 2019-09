Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Umweltdelikt; illegale Entsorgung von Wellzementplatten +++

Oldenburg (ots)

Am (vergangenen) Wochenende - 14./15.09.2019, 18.00 - 12.00 Uhr - kam es in Bad Zwischenahn, OT Kayhauserfeld, im Entwässerungsgraben der Haaren zu einer illegalen Ablagerung einer größeren Menge an alten, grauen Wellzementplatten (ca. 2 zwei Kubikmeter). Aller Voraussicht nach waren die Platten kurz zuvor von einem Gebäude abmontiert worden. Die Zufahrt zum Ablagerungsort erfolgte offenbar über die Westerholzfelder Straße. Zeugen, die Hinweise zur Ablage der Platten oder zu möglichen Transportfahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (Tel: 04488/833115) zu melden.

