POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Montag, 19.11.2018

PI Leer/Emden (ots) - ++ Verkehrsunfälle ++

Bunde - Verkehrsunfall

Bunde - Zu einem Verkehrsunfall wurden Polizeibeamte am Freitagabend in die Straße Bunderhammrich gerufen. Dort war ein Verkehrsteilnehmer in einer Rechtskurve mit einem Peugeot von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hausmauer geprallt. Der mutmaßliche Unfallverursacher und seine Beifahrerin, ein 36-Jähriger sowie eine 26-Jährige, beide aus Weener, entfernten sich fußläufig von der Unfallstelle, konnten jedoch im Nahbereich durch Polizeibeamte angetroffen werden. Der 36-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er Fahrer des Peugeots gewesen sei und den Unfall verursacht habe. Die Beamten mussten bei einer Überprüfung der Fahrtauglichkeit feststellen, dass der Weeneraner stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme. Die Sicherstellung des Führerscheines des Mannes konnte nicht erfolgen, weil sich herausstellte, dass der 36-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der mutmaßliche Unfallverursacher und die 26-Jährige erlitten durch den Unfall keine Verletzungen. Insgesamt entstanden Sachschäden an dem Peugeot sowie an dem Haus und einem Zaun. Das Gesamtsachaden wird auf etwa 10.000 Euro eingeschätzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Uplengen/ BAB 28 - Verkehrsunfall

Uplengen/ BAB 28 - Zu einem Verkehrsunfall, an welchem ein 22-jähriger LKW-Fahrer und ein 50-jähriger PKW-Fahrer aus der Region Hannover beteiligt waren, kam es heute Morgen gegen 09:35 Uhr auf der A 28, Fahrtrichtung Oldenburg, in Höhe der Anschlussstelle Apen/Remels. Der LKW-Fahrer wechselte mit seinem Autotransporter vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen, um einem anderen Verkehrsteilnehmer an der Anschlussstelle das Einfahren auf die durchgehende Fahrbahn zu ermöglichen. Dabei übersah der junge Mann den zu diesem Zeitpunkt auf dem Überholfahrstreifen fahrenden Toyota des 50-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Toyota wurde dabei seitlich in die Mittelschutzplanken gedrückt. Die Unfallbeteiligten blieben bei diesem Vorfall unverletzt. Dafür entstand allerdings Sachschaden an ihren Fahrzeugen. Der Toyota wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Zum Zwecke der Unfallaufnahme richteten die Beamten an der Unfallstelle eine kurzzeitige Sperrung des Hauptfahrstreifens ein. Verkehrsbehinderungen waren in diesem Zusammenhang nicht zu verzeichnen.

