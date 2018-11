POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden

PI Leer/Emden (ots) - ++ Verletzter 64-Jähriger auf Borkum: Zeugen gesucht ++

Borkum - Nachdem ein 64-jähriger Borkumer am Freitagabend gegen 22:15 Uhr schwerverletzt in der Süderstraße aufgefunden worden war, hatte die Polizeiinspektion Leer/Emden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Aurich die Ermittlungen aufgenommen (siehe Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 17.11.2018). Der Mann war in der Süderstraße mit seinem Fahrrad gestürzt. Wie die ersten Ermittlungen ergeben hatten, soll der 64-Jährige daraufhin von einer 20-jährigen Borkumerin körperlich angegriffen worden sein. Die Ermittler beschäftigen sich derzeit unter anderem mit der Rekonstruktion des Geschehnisses. Aus diesem Grund werden Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

