POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Samstag, 17.11.2018

Leer - Herausgabe von Wertsachen unter Vorhalt eines Messers

Leer - Am Freitagabend wurde ein 22-jähriger junger Mann aus Leer gegen 18:30 Uhr im Bereich des Julianenparkes am Logaer Weg durch zwei bisher unbekannte männliche Täter unter Vorhalt eines Messer dazu aufgefordert, seine Wertsachen herauszugeben. Das Opfer übergab den Tätern sein Handy und Bargeld. Die Täter flüchteten anschlie-ßend, das Opfer blieb unverletzt und suchte die hiesige Dienststelle auf. Die Täter wurden von dem Opfer wie folgt beschrieben: Beide ca. 180 bis 190 cm groß, zwischen 25 u. 30 Jahre alt und schwarz gekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Leer - Körperverletzung

Leer - Gegen Mitternacht von Freitag auf Samstag versuchte ein 24-jähriger Mann aus Leer einen Streit zwischen Mann und Frau in der Brunnenstraße zu schlichten. Hierbei wurde der 24-jährige selber zum Opfer, da der zuvor mit der Frau streitende Mann nunmehr auf ihn einschlug. Das Opfer erlitt eine leichte Gesichtsverletzung und wurde einem Leeraner Krankenhaus zugeführt.

Leer - Taxibetrug

Leer - Am Samstagmorgen ließen sich zwei bisher unbekannte Männer gegen 02 Uhr durch ein Leeraner Taxiunternehmen von Loga aus in Richtung Breslauer Straße transportieren. In der Breslauer Straße angekommen forderten die beiden Männer den Fahrer auf, anzuhalten. Sie stiegen unvermittelt aus, warfen dem Taxifahrer einen geringen Bargeldbetrag zu und flüchteten. Beide Männer wurden von dem Taxifahrer als zwischen 35 u. 40 Jahre alt und zwischen 180 und 190 cm groß beschrieben. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Leer - Schlagabtausch in Disko

Leer - Gegen 03:25 Uhr kam es in der Diskothek am Windelkampsweg zu einer Streitigkeit zwischen zwei jungen Männern (20 u. 28 Jahre alt), die darin gipfelte, dass sich beide schlugen. Hierbei behaupteten beide Kontrahenten, dass der jeweilige Gegner mit einem Glas auf ihn eingeschlagen habe. Beide Personen erlitten eine leichte Kopfplatzwunde.

Emden - Rollerfahrer unter Btm-Einfluss

Emden - Am Freitagnachmittag mussten die Beamten bei der Kontrolle eines 30-jährigen Rollerfahrers aus Emden feststellen, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln seinen Roller geführt hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Emden - Körperverletzung durch Personengruppe

Emden - Am Freitagabend wurde ein 25-jähriger Mann aus Emden auf der Großen Straße vor der Sparkasse von einer größeren Personengruppe attackiert. Vorausgegangen war dem Geschehen ein Streit zwischen dem 25-jährigen und einem einzelnen Beteiligten der o.g. Personengruppe. Kurz darauf hatte Letztgenannter wohl Verstärkung geholt und auf das Opfer eingeschlagen. Dieser erlitt eine Gesichtsverletzung und wurde dem Krankenhaus zugeführt. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Emden - Geldbörse abgenommen

Emden - Gegen 17.45 Uhr kam es in der Großen Straße zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 66-jährigen Opfers. Dieser hatte zur genannten Zeit in der Großen Straße bei einer dortigen Bank Bargeld abgehoben und begab sich zu seinem unweit der Bank abgestellten Pkw. Kurz vor dem Erreichen des Pkw wurde er von einem unbekannten Mann von hinten mit einem unbekannten Gegenstand bedroht. Der Täter entnahm dem Opfer die Geldbörse und flüchtete anschließend über einen Friedhof. Der Täter wurde vom Opfer als athletisch, schwarz gekleidet und ca. 185 cm groß beschrieben. Zeugen der Raubtat werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

