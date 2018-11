POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden ++ Schwerer Verkehrsunfall auf der A28 ++

Leer/Emden (ots) - Leer - Schwerer Verkehrsunfall auf der A28

Am Freitagnachmittag, gegen 13:00 Uhr, ereignet sich auf der A28 ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der 55-jährige Fahrzeugführer eines LKW beabsichtigt an der Anschlussstelle Leer/Ost in Fahrtrichtung Oldenburg auf die Fahrbahn aufzufahren. Eine direkt hinter dem LKW befindliche 26-jährige Fahrzeugführerin eines Opel Corsa will ebenfalls dort auffahren. Die Fahrerin beabsichtigt das sofortige Überholen des LKW und zieht, ohne genügend auf den bereits auf der BAB fahrenden Verkehr zu achten, auf die Überholspur der A28. Dabei übersieht die aus Barßel stammende Frau einen herannahenden BMW. Der 32-jährige Fahrer des BMW verliert trotz Vollbremsung die Kontrolle über seinen PKW und prallt in die Außenschutzplanke der Fahrbahn und von dort zurück auf die Fahrbahn. Der in Edewecht wohnhafte Mann überschlägt sich mit seinem BMW und bleibt schließlich auf dem Dach liegen. Bei dem Aufprall wird ein Rad vom BMW abgerissen. Dieses schlägt unter den eingangs erwähnten LKW und beschädigt bei diesem die Ölwanne, so dass Öl auf die Fahrbahn läuft. Der Fahrzeugführer des BMW wird mit Verletzungen (u.a. Handfraktur) mittels eines Rettungswagens in eine regionale Unfallklinik verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 35.000,- Euro. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn bis ca. 14:35 Uhr voll gesperrt und der Verkehr in FR Oldenburg an der Anschlussstelle Leer/Ost abgeleitet. Neben den Einsatzkräften der Autobahnpolizei war eine Umweltreinigungsfirma zur Beseitigung der Ölspur, der Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei am Unfallort.

