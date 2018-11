POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, 16.11.2018

PI Leer/Emden (ots) - ++ Konflikt im Straßenverkehr ++ Verkehrsunfall ++

Leer - Konflikt im Straßenverkehr

Leer - Zu einem Konflikt zwischen einem Motorradfahrer und einem 48-jährigen Mercedes-Fahrer aus Leer kam es am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr an der Kreuzung Papenburger Straße/ Hauptstraße. Drei Motorradfahrer befuhren mit ihren Zweirädern die Papenburger Straße und nutzen zunächst die Geradeausspur in Richtung Stadtring. Der 48-Jährige dahingegen befuhr die Rechtsabbiegerspur, um auf die Hauptstraße in Richtung Hesel abzubiegen. Einer der Motorradfahrer fuhr nach ersten Erkenntnissen auf dem Hinterrad, wobei er nach rechts in die Spur des Mercedes-Fahrers abdriftete. Der Leeraner leitete eine Gefahrenbremsung ein und betätigte die Hupe. Der genannte, noch fahrende Motorradfahrer trat daraufhin gegen den Mercedes. Schließlich mussten die Verkehrsteilnehmer an der Kreuzung vor der Ampelanlage warten. Der Motorradfahrer stieg nach ersten Erkenntnissen vom Zweirad ab, ging zu dem Mercedes-Fahrer und sprach diesem gegenüber Beleidigungen aus. Anschließend stieg er wieder auf sein Fahrzeug und fuhr zusammen mit seinen zwei Begleitern die Hauptstraße in Richtung Hesel davon. Zu Personen- oder Sachschäden kam es im Zusammenhang mit diesem Vorfall nicht. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfall

Leer - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer 37-jährigen Opel-Fahrerin kam es am Dienstagmittag gegen 13:30 Uhr im Bereich der Einmündung des Neemansweges in die Heisfelder Straße. Die Leeranerin befuhr mit dem Opel den Neemannsweg und beabsichtigte, nach links in die Heisfelder Straße abzubiegen. Da die Autofahrerin anderen Verkehrsteilnehmern Vorfahrt gewähren musste, stoppte sie ihr Fahrzeug im Einmündungsbereich. Ein Radfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt den Radweg der Heisfelder Straße in Richtung Neermoor. Der Zweiradfahrer kollidierte mit dem Opel, der bereits zum Stehen gekommen war. Der Radfahrer stürzte. Nachdem die 37-Jährige ihm aufgeholfen hatte, setzte er seine Fahrt mit dem Fahrrad fort. An dem Opel entstand durch den Zusammenstoß ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun die Identität des unfallbeteiligten Radfahrers und bittet Zeugen oder Hinweisgeber dieses Vorfalls daher um Kontaktaufnahme. Womöglich könnte es sich bei dem Radfahrer um einen Jugendlichen oder ein Kind handeln, da dieser einen Schulranzen auf dem Gepäckträger mitführte.

