POL-LER: ++ Einladung von Pressevertreterinnen und Pressevertretern zur Erstaufführung der Verkehrsshow "Stapp för Stapp" in Leer ++

PI Leer/Emden (ots) - Leer - Am kommenden Mittwoch, den 21.11.2018 findet um 10:00 Uhr im Theater an der Blinke die Verkehrsshow "Stapp för Stapp" statt. Während das etwa 50-minütige Mitmach-Theaterstück in anderen ostfriesischen Städten bereits mehrfach aufgeführt wurde, ist es in der Stadt Leer die Erstaufführung. In der Verkehrsshow sollen Vorschulkindern und Erstklässlern Themen rund um die Verkehrssicherheit nahegebracht werden. Vertreterinnen und Vertreter der Presse sind herzlich dazu eingeladen, der Veranstaltung beizuwohnen.

