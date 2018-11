POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Dienstag, 13.11.2018

PI Leer/Emden (ots) - ++ Widerstand nach Platzverweis ++ Verkehrsunfallfluchten ++ Mofafahrer unter Drogeneinfluss ++ Diebesgut auf Flucht zurückgelassen ++ Süßigkeiten und Getränke aus Imbiss gestohlen ++ Verstöße bei Fahrradkontrollen geahndet ++

Leer - Widerstand nach Platzverweis

Leer - Zwei Polizeibeamte sind in der Nacht von gestern auf heute bei einem Einsatz in der Schubertstraße leicht verletzt worden. Den Anlass für den Einsatz gab ein 23-jähriger Mann aus Leer, der im alkoholisierten Zustand in der Wohnung eines Bekannten randalierte. Weil der 23-Jährige die Wohnung nicht verlassen wollte, informierte der Hausbewohner die Polizei. Die Beamten nahmen den Sachverhalt auf und sprachen dem jungen Mann einen Platzverweis für die Wohnanschrift aus. Der mehrfachen Aufforderung der Beamten, die Örtlichkeit zu verlassen, kam der 23-Jährige nicht nach, sodass sie ihn in Gewahrsam nahmen. Bei der Ingewahrsamnahme leistete der junge Mann erheblichen Widerstand gegen die Beamten, indem er unter anderem nach ihnen trat und schlug. Zwei Beamte erlitten bei der Maßnahme jeweils am Knie leichte Verletzungen. Zudem sprach der 23-Jährige fortwährend Beleidigungen gegenüber den Einsatzkräften aus. Nachdem der junge Mann kurzzeitig in der Gewahrsamszelle in der Polizeidienststelle untergebracht war, überstellten ihn Beamte an den Rettungsdienst. Wegen der Alkohol- und einer möglichen Drogen- oder Medikamentenbeeinflussung wurde er zur medizinischen Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 23-Jährige muss sich nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Beleidigung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs verantworten. Zudem ermittelt die Polizei gegen ihn wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung seiner Person im Zusammenhang mit diesem Einsatz eine geringe Menge Betäubungsmittel.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Ostrhauderfehn - Ein beschädigter Außenspiegel und ein flüchtiger Verursacher war gestern Nachmittag gegen 16:50 Uhr das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in der 1. Südwieke. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte womöglich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Renault Twingo, sodass der Sachschaden entstand. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Nach ersten Erkenntnissen war der Verursacher mit einem Opel Meriva unterwegs. Wie die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme erfuhren, könnte der Unfall von einer Radfahrerin beobachtet worden sein, die dem Verursacher entgegenkam. Diese mögliche Zeugin und darüber hinaus weitere Zeugen und Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Rhauderfehn - Zu einem Verkehrsunfall im Zusammenhang mit einem Überholmanöver und anschließender Flucht des Verursachers kam es gestern Nachmittag gegen 15:25 Uhr in der 3. Südwieke. Ein 55-jähriger Rhauderfehner befuhr mit einem LKW die Südwieke in Richtung Rhauderfehn, als er trotz Gegenverkehr von einem dunkelfarbenen PKW überholt wurde. Eine im Gegenverkehr fahrende 74-jährige Rhauderfehnerin musste mit ihrem VW Golf nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Überholenden zu vermeiden. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Leitpfosten, sodass sowohl an diesem als auch an dem VW leichter Sachschaden entstand. Verletzt wurde bei diesem Vorfall niemand. Der Überholende setzte seine Fahrt fort und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Mofafahrer unter Drogeneinfluss

Leer - Am gestrigen Vormittag gegen 11:00 Uhr stoppten Polizeibeamte einen 20-jährigen Rhauderfehner zur Verkehrskontrolle, der mit einem Mofa in der Großen Roßbergstraße unterwegs war. Der Mann war in Begleitung eines 19-jährigen Mitfahrers, ebenfalls Rhauderfehner. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem Fahrer körperliche Auffälligkeiten, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein Schnelltest vor Ort bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf den Wirkstoff THC (Cannabisprodukte). Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Mitfahrer im Besitz einer geringen Menge Marihuana war. Die Beamten fanden die Drogen, als sie bei dem jungen Mann eine Personendurchsuchung durchführten. Die Drogen stellten die Beamten sicher. Beide Männer müssen sich nun für die festgestellten Verstöße in einem Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Emden - Diebesgut auf Flucht zurückgelassen

Emden - Einen Einkaufswagen voll mit Lebensmitteln und Kosmetikartikeln versuchten unbekannte Täter gestern Nachmittag gegen 15:25 Uhr aus dem Lidl-Markt in der Ulmenstraße zu entwenden. Mitarbeiter des Marktes bemerkten, wie die beiden Männer mit dem Einkaufswagen aus dem Geschäft flüchteten, ohne die darin befindlichen Artikel bezahlt zu haben. Als die Mitarbeiter den Männern folgten, ließen sie den Einkaufswagen auf dem Parkplatz zurück und setzten ihre Flucht ohne Diebesgut fort. Wie sich herausstellte, befanden sich in dem Einkaufswagen Artikel in einem dreistelligen Gesamtwert. Nach ersten Erkenntnissen sollen beide Männer etwa 18 bis 20 Jahre alt, etwa 185 cm groß und von schmaler Statur gewesen sein. Beide sollen einen dunklen Teint aufgewiesen haben. Bekleidet waren sie nach ersten Angaben jeweils mit einer Cappy. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Süßigkeiten und Getränke aus Imbiss gestohlen

Leer - Diverse Süßigkeiten und Getränke war die Beute eines Diebstahls aus einem in der Blinke ansässigen Imbisses. In den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages, zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr, zerstörte ein unbekannter Täter die Scheibe eines Seitenfensters des Betriebes. Nachdem der Unbekannte den Verkaufsbereich durchsucht hatte, flüchtete er unter Mitnahme der genannten Waren. Die Polizei nahm den Tatort auf und sicherte Spuren. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Verstöße bei Fahrradkontrollen geahndet

Emden - Mit dem Einsetzen der Dunkelheit führten Beamte der Emder Polizei gestern in der Innenstadt schwerpunktmäßig Fahrradkontrollen durch. Das Hauptaugenmerk lag auf der Überprüfung des richtigen Verhaltens der Zweiradfahrer und der vorschriftsmäßigen Ausrüstung ihres Rades. Innerhalb von zwei Stunden ahndeten die Beamten 16 Verstöße. In zehn Fällen war der Ahndungsgrund die Beanstandung der mangelnden oder fehlenden Beleuchtung. In fünf Fällen nutzten die Radfahrenden zudem ihr Mobiltelefon und in einem Fall missachtete ein Radfahrer das Rotlicht.

