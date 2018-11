POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden für Sonntag, 11.11.2018

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots) - ++ Sachbeschädigung ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Unfall unter Alkoholeinfluss ++ Verkehrsunfallflucht ++

Weener - Sachbeschädigung

Weener - In der Zeit von Freitag, 15:00 Uhr, bis Samstag, 23:45 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße ein hochwertiges weißes Mountainbike der Marke Bulls, welches am Fahrradstand neben der lutherischen Kirche hinter der Bushaltestelle "Weener-Schmiede" abgestellt gewesen war, stark beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Trunkenheit im Verkehr

Rhauderfehn - Am Sonntag, gegen 00:45 Uhr, wurde in der Straße Untenende ein 26-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes aufgrund seiner unsicheren Fahrweise kontrolliert. Der Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,69 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren besteht der Verdacht, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Moormerland - Trunkenheit im Verkehr

Moormerland - Am Sonntag, gegen 03:55 Uhr, wurde auf der A 31, Fahrtrichtung Leer, in Höhe der Anschlussstelle Veenhusen ein 21-Jähriger Fahrer eines Pkw VW kontrolliert. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Leer - Unfall unter Alkoholeinfluss

Leer - Am Samstag, gegen 05:25 Uhr, wollte ein 20-Jähriger aus Ihlow mit seinem Pkw VW an der Auffahrt Leer-West auf die A 31 in Fahrtrichtung Emden auffahren. In Höhe des Sichtdreiecks kam er zunächst nach links von der Fahrbahn ab und verlor in der Berme seinen linken Hinterreifen. Im Anschluss verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, querte die Fahrbahn der BAB und prallte gegen die Mittelschutzplanken. Der Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss, ein Test ergab einen Wert von 1,26 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Detern - Verkehrsunfallflucht

Detern - Am Samstag, gegen 17:30 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Westoverledinger mit seinem Pkw Opel auf der B 72 von Hesel kommend in Richtung Rhauderfehn. In Höhe der Ortschaft Stickhausen kam ihm ein dunkler Pkw auf seiner Fahrbahn entgegen. Der 28-Jährige musste nach rechts ausweichen und streifte die Leitplanke. An seinem Pkw entstand Sachschaden. Der entgegenkommende Pkw setzte seine Fahrt fort. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Samstag, gegen 23:40 Uhr, befuhr ein weißer Kleinwagen die Ubbo-Emmius-Straße in Richtung Heisfelder Straße. Der Fahrer des weißen Kleinwagens fuhr an zwei auf seiner Fahrbahn parkenden Pkw vorbei und musste auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw VW, welcher von einem 43-jährigen Leeraner gefahren wurde. Die beiden Pkw stießen mit ihren Außenspiegeln zusammen, welche hierdurch beschädigt wurden. Der Fahrer des dunklen Kleinwagens setzte seine Fahrt fort. Zeugen und Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

