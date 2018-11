POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Montag, 12.11.2018

PI Leer/Emden (ots) - ++ Verkehrsunfallflucht ++ Widerstand gegen Polizeibeamte ++ Zaun beschädigt ++ 2-Jähriger sperrte Eltern ein ++ Kontrolle: Fahrrad stellte sich als gestohlen heraus ++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wielandstraße kam es zwischen vergangenem Donnerstag, 17:00 Uhr, und Freitag, 16:30 Uhr. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte womöglich beim Vorbeifahren mit einem Fahrzeug einen am Straßenrand geparkten Skoda Fabia. An dem Skoda war das rechte Schlusslicht gebrochen. Zudem war die Karosserie in diesem Bereich verkratzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Borkum - Widerstand gegen Polizeibeamte

Borkum - Beamte der Polizeistation Borkum wurden in den frühen Sonntagmorgenstunden gegen 04:20 Uhr zu einer Auseinandersetzung vor einem Nachtclub in der Bismarckstraße gerufen. Die Beamten trafen vor Ort auf eine Gruppe aus 20 bis 25 Personen, von denen mehrere offensichtlich deutlich alkoholisiert erschienen. Zwar stellten die Beamten keine schweren körperlichen Übergriffe am Einsatzort fest, dafür herrschte allerdings eine aggressive Stimmung in der Personengruppe vor, die sich unter anderem durch lautstarkes Herumschreien und Schubsen äußerte. Als die Beamten Maßnahmen zur Sachverhaltsaufnahme durchführen wollten, wie z.B. Personalienfeststellungen und Alcotests, kam es insbesondere von zwei 18-Jährigen und einem 19-Jährigen, alle drei Borkumer, zu aggressivem Verhalten gegenüber den Beamten. Die jungen Männer widersetzten sich unter anderem, einem ausgesprochenen Platzverweis nachzukommen. Einer der Männer schlug einem Polizeibeamten ins Gesicht, sodass dieser eine leicht blutende Verletzung erlitt. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Als schließlich polizeiliche Unterstützung am Einsatzort eintraf, kam es dann zu Abwanderungen, sodass sich die Personengruppe allmählich auflöste und sich die Situation entspannte. Die drei jungen Borkumer müssen sich nun wegen Strafverfahren, die gegen sie eingeleitet wurden, verantworten.

Bunde - Zaun beschädigt

Bunde - Zu einer Sachbeschädigung in der Ahornstraße kam es gestern Vormittag gegen 09:20 Uhr. Ein unbekannter Täter trat auf einem Grundstück von einem dort aufgestellten Jägerzaun mehrere Elemente nieder. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - 2-Jähriger sperrte Eltern ein

Emden - Dass Eltern als Methode zur Kindeserziehung zuweilen über Hausarrest nachdenken, ist bekannt. In einem Fall in Emden war es am Wochenende genau andersherum. Polizeibeamte wurden am Sonntagvormittag in eine Wohnung in der Emder Innenstadt gerufen, weil ein 2-Jähriger seine Eltern einsperrte, als diese sich im Badezimmer befunden haben. Die Fertigkeiten des Kindes im Umgang mit dem Schloss, so mussten die Eltern kurzerhand feststellen, waren nur einseitig vorhanden. Versuche des Kindes, die Tür mit dem Schlüssel wieder aufzuschließen, scheiterten. Letztendlich alarmierte der Vater die Emder Polizei, die kurze Zeit später eintraf und den Hausarrest auflöste. Nachdem ein Nachbar die Beamten in das Mehrfamilienhaus hereingelassen hatte, öffnete der 2-Jährige ihnen auf das Klingeln hin die Wohnungstür. Die befreiten und erleichterten Eltern versprachen, die Zimmerschlüssel zukünftig aus dem Einzugsbereich ihres Sohnes fernzuhalten.

Leer - Kontrolle: Fahrrad stellte sich als gestohlen heraus

Leer - Einer uniformierten Fahrradstreife ist es zu verdanken, dass sich eine Leeranerin über die Rückgabe ihres als vermutlich dauerhaft gestohlen geglaubten Damenrades erfreuen kann. Der Beamte kontrollierte heute Vormittag einen 31-jährigen Leeraner, der in der Innenstadt mit dem Rad unterwegs war und wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit auffiel. Eine spätere Überprüfung der Fahrradrahmennummer in der Dienststelle ergab, dass das Rad im Februar 2017 von einem Grundstück im Leegkamp gestohlen worden war. Zwei Polizeibeamte suchten den 31-Jährigen daraufhin an seiner Wohnanschrift auf und stellten das Fahrrad sicher. Die Beamten nahmen schließlich Kontakt zu der Eigentümerin auf, an die das Fahrrad wieder herausgegeben wird. Die Ermittler beschäftigen sich nun mit der Klärung, wie der 31-Jährige in den Besitz des Rades gekommen ist.

